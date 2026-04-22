Кардиолог Новиков рассказал, что холодные руки могут указывать на проблемы с сосудами, анемию и гипотиреоз

Холодные руки — не всегда просто особенность организма. Врач-кардиолог Егор Новиков объяснил сайту aif.ru , что это может быть признаком анемии, гипотиреоза, болезни Рейно или проблем с сосудами.

Как отметил доктор, среди симптомов, на которые стоит обратить внимание, — бледность, слабость, потливость, «мраморная» кожа и онемение пальцев. Спазм сосудов вызывают также курение и избыток кофеина, добавило ИА НСН.

Иногда причина — низкое давление, стресс, низкая температура или особенности телосложения. У детей до двух лет терморегуляция еще незрелая, а у женщин — бывают гормональные перепады.

При постоянном дискомфорте врач рекомендует сдать анализы: крови, на гормоны, ферритин и ревмопробы.