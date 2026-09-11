Кардиолог Никитин объяснил, как справиться с хронической тревогой

Тревога становится проблемой, если длится неделями, мешает спать, работать и общаться. Врач-кардиолог Алексей Никитин советует не игнорировать симптомы, исключить соматические болезни и обратиться к специалисту, сообщает Ura.ru .

Никитин объяснил, что тревога запускает выброс адреналина и кортизола. Поэтому сердцебиение, дрожь, потливость, ком в горле, дискомфорт в животе и нехватка воздуха реальны, а не являются проявлением слабости характера. Поверхностное дыхание может усиливать головокружение и покалывание в губах и пальцах.

Хроническую тревогу поддерживает избегание: человек отказывается от поездок, встреч или визитов к врачу. Краткое облегчение закрепляет страх. Постоянные проверки пульса, давления и поиск симптомов в интернете действуют так же. Длительное состояние ухудшает сон, концентрацию и работу сердечно-сосудистой системы.

Похожие симптомы могут вызывать тиреотоксикоз, анемия, дефицит железа и витамина В12, гипогликемия и нарушения ритма сердца. Врач может назначить анализы на тиреотропный гормон, общий анализ крови, ферритин, витамин В12, глюкозу, а также электрокардиографию.

Методом первой линии при тревожных расстройствах Никитин назвал когнитивно-поведенческую терапию. Также помогают физическая активность, нормализация сна, ограничение кофеина и алкоголя, дыхание с удлиненным выдохом. Лекарства следует принимать только по назначению врача.