Кардиолог назвал три самых бесполезных анализа, которые люди сами назначают себе

Кардиолог Прокофьев: анализ на ферритин бесполезен без других показателей

Лабораторные исследования не дают полной картины и не могут служить мгновенным диагнозом. О том, какие исследования чаще всего оказываются бесполезными без клинического контекста, в беседе с 360.ru рассказал врач-кардиолог Денис Прокофьев.

По словам врача, любой анализ без рекомендации врача — это впустую потраченные деньги и время.

Первым в списке бесполезных анализов специалист назвал общий холестерин. По его словам, повышенный холестерин встречается при десятках состояний — от атеросклероза до беременности, — и диагноз по одному этому показателю поставить невозможно.

«Во всем мире для диагностики атеросклероза определяется другой показатель — липопротеид низкой плотности, а также обязательно выполняется ультразвуковое исследование артерий в пяти локациях», — уточнил специалист.

Второй популярный, но часто бессмысленный анализ — ферритин. По словам врача, люди массово сдают его самостоятельно и сами же назначают себе препараты железа, не понимая, что анемия определяется прежде всего по уровню гемоглобина.

«Ферритин — это лишь один из показателей анемии, который всегда должен сочетаться с проведением комплексного обследования, а не приниматься как самостоятельный диагноз», — предупредил Прокофьев.

Еще одним из бесполезным отдельным исследованием собеседник 360.ru назвал УЗИ. Он объяснил, что само по себе заключение УЗИ не дает полной картины.

«Ультразвуковое исследование — это лишь 50% диагноза, его нужно сопоставлять с биохимией крови, и нельзя просто получить заключение и считать, что ты абсолютно здоров», — подытожил врач.