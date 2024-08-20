Кардиолог назвал главную причину сердечного приступа

Кардиолог Маршинцева: причиной сердечного приступа может быть стресс

Фото: Pixabay

Причинами сердечного приступа могут быть холестериновые бляшки в сосудах, стресс, высокое давление и сахарный диабет. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

«Под сердечным приступом мы понимаем ишемическую болезнь сердца, приступ, который далее может перейти в инфаркт миокарда. Самая главная причина — это атеросклеротические бляшки, которые есть в сосудах», — поделилась кардиолог.

Также врач отметила, что спазмы сосудов могут спровоцировать стресс и переживания, чаще это случается у женщин. Также высок процент генетически обусловленных причин. Стентирование важно провести в течение 12 часов после приступа, предупредила Маршинцева.

Сердечный приступ могут вызвать аттракционы. Резкие перепады высоты и большая скорость опасны при заболеваниях сердца и сосудов.

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