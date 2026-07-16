Кардиолог Монако предупредил о рисках для сердца при кето-диете

Кардиолог Франческо Ло Монако заявил, что кето-диета может негативно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщило АБН24 со ссылкой на Daily Mirror.

Такая система питания предполагает почти полное исключение углеводов и большое количество белков и жиров в рационе. Сам подход может повысить уровень холестерина и увеличить нагрузку на сердце даже у здоровых людей.

По словам врача, многие приверженцы кето-диеты также допускают ошибку, употребляя слишком много животных жиров и недостаточно растительных. Это может привести к воспалительным процессам и формированию атеросклеротических бляшек.