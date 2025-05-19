Кардиолог Молчанова отметила пользу темного шоколада для здоровья сосудов

Темный шоколад в умеренных количествах может быть полезен для здоровья сердца. Об этом сообщила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Молчанова в разговоре с сайтом kp.ru .

Как отметила доктор, давно известно, что темный шоколад и какао-бобы положительно влияют на эндотелий — выстилку сосудов. Китайские ученые подтвердили это предположение на большой выборке.

Когда сосуды эластичные и чистые, кровь циркулирует свободно. Если же сосуды сужены, воспалены или покрыты холестериновыми бляшками, возрастает риск тромбов и сердечных заболеваний. Поэтому даже такой продукт, как шоколад, может оказаться полезным, если подходить к его употреблению разумно.

Однако людям с диабетом, лишним весом и другими хроническими заболеваниями стоит быть осторожными. Важно соблюдать норму — не более шести граммов темного шоколада в день.