Кардиолог Молчанова отметила, что прогулки помогают выделять эндорфины для борьбы с осенней хандрой

С приходом дождливых дней многие ощущают упадок сил и снижение настроения. Однако есть способы справиться с «русской хандрой». Врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Молчанова поделилась с KP.RU своими рекомендациями.

«Даже если гулять не хочется, на прогулки выходить обязательно стоит, гулять, дышать, любоваться природой. Стоит начать гулять и настроение хорошее придет, поверьте. К тому же эта физическая нагрузка не требует от нас особой энергии или финансов, а дает нам выделение гормона — эндорфина», — отметила специалист.

Также доктор посоветовала чаще бывать среди людей, окружать себя интересными занятиями и красотой. Выставки, лекции, клубы по интересам и мастер-классы помогут отвлечься от серости за окном и получить новые впечатления.