Кардиолог Минасян рассказала, что внезапные уведомления на смартфоне могут вызывать учащение пульса
Заведующая кардиологическим отделением Химкинской клинической больницы Наталия Минасян сообщила NEWS.ru, что внезапные уведомления на смартфоне могут вызывать учащение пульса. Это происходит из-за активации инстинкта самосохранения.
Минасян объяснила, что резкий звук уведомления или звонка воспринимается организмом как потенциальный сигнал опасности. В ответ на это срабатывает древний защитный механизм — реакция «бей или беги».
При этом в кровь выбрасываются гормоны стресса — адреналин и норадреналин, которые мобилизуют все силы организма. Сердце начинает биться быстрее, чтобы ускорить доставку крови к мышцам.
Врач подчеркнула, что для здорового сердца такая реакция не представляет угрозы и проходит самостоятельно через несколько минут. Однако если учащенное сердцебиение сопровождается болью в груди, одышкой или головокружением, это может быть поводом для обращения к врачу-кардиологу.