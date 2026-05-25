Кардиолог Минасян рассказала, что внезапные уведомления на смартфоне могут вызывать учащение пульса

Заведующая кардиологическим отделением Химкинской клинической больницы Наталия Минасян сообщила NEWS.ru , что внезапные уведомления на смартфоне могут вызывать учащение пульса. Это происходит из-за активации инстинкта самосохранения.

Минасян объяснила, что резкий звук уведомления или звонка воспринимается организмом как потенциальный сигнал опасности. В ответ на это срабатывает древний защитный механизм — реакция «бей или беги».

При этом в кровь выбрасываются гормоны стресса — адреналин и норадреналин, которые мобилизуют все силы организма. Сердце начинает биться быстрее, чтобы ускорить доставку крови к мышцам.

Врач подчеркнула, что для здорового сердца такая реакция не представляет угрозы и проходит самостоятельно через несколько минут. Однако если учащенное сердцебиение сопровождается болью в груди, одышкой или головокружением, это может быть поводом для обращения к врачу-кардиологу.