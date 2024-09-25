Кардиолог Мамедов рассказал, что инфаркт может маскироваться под боль в животе

Существует немало случаев, когда инфаркт миокарда может проявляться под маской других заболеваний. Об этом KP.RU сообщил профессор-кардиолог, доктор медицинских наук, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов.

По его словам, исследование, проведенное НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге, показало, что более одной трети (33,1%) сердечно-сосудистых приступов с летальным исходом имели неверные клинические проявления.

Как указано в научной работе, чаще всего такие случаи принимали выражение в виде желудочно-кишечных кровотечений (боли в животе), язвенной болезни желудка, желчнокаменной болезни и онкологических заболеваний (например, рак молочной железы и рак толстой кишки).