Кардиолог Мамедов предупредил, что пропускать прием лекарств при гипертонии категорически нельзя

В России около 40% взрослого населения страдают от гипертонии — хронического повышения артериального давления. Это один из ключевых факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. О том, как правильно лечить гипертонию и поддерживать здоровье сердца, рассказал KP.RU профессор-кардиолог Мехман Мамедов.

По словам эксперта, пропускать прием лекарств при гипертонии категорически нельзя. Современные препараты имеют длительное действие и защищают сосуды и сердце не менее 12 часов. Если эпизоды пониженного давления повторяются часто, нужно обратиться к врачу. Только специалист может обоснованно снизить дозу препарата или заменить его другим лекарством.

Профессор Мамедов рекомендует вести дневник самоконтроля артериального давления и пульса в течение двух недель перед визитом к врачу. Это поможет специалисту подобрать адекватную дозу препаратов.

Кроме того, профессор Мамедов подчеркнул важность умеренных аэробных нагрузок для укрепления миокарда, улучшения эластичности сосудов и снижения артериального давления. Он рекомендует уделять физической активности не менее 150–300 минут в неделю.