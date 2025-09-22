Кардиолог Мамедов отметил, что ходьба снижает риск сердечных заболеваний

Ходьба — простое и эффективное средство для улучшения здоровья. ВОЗ рекомендует не менее 150 минут физической активности в неделю, и ходьба может помочь достичь этой цели. Преимущества ходьбы неисчислимы, утверждает в беседе с KP.RU профессор, кардиолог Лиги здоровья нации Мехман Мамедов.

Ходьба помогает улучшить метаболизм и показатели сердечно-сосудистого здоровья, а также снижает риск сердечных заболеваний.

Чтобы начать ходить больше, можно ввести несколько привычек: поднимайтесь по лестнице вместо лифта; паркуйтесь подальше от места назначения; прогуливайтесь по квартире во время ожидания кофе; устраивайте «деловые прогулки» вместо встреч за рабочим столом; присоединяйтесь к Чемпионату по фоновой ходьбе «Человек идущий».

Начинайте с небольших прогулок, постепенно увеличивая их продолжительность и темп. Не забудьте растянуть мышцы после ходьбы и проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания.