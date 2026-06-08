Кардиолог Мамедов назвал гипертонию самым распространенным сердечно-сосудистым заболеванием в мире

С возрастом работа сердечно-сосудистой системы у большинства людей становится менее стабильной. Это может проявляться в виде одышки, слабости, болей в ногах, отеков. О том, какие обследования необходимо проходить для поддержания здоровья сердца и сосудов в пожилом возрасте, рассказал KP.RU врач-кардиолог, профессор Мехман Мамедов.

По словам эксперта, самое распространенное сердечно-сосудистое заболевание во всем мире — гипертония. В России ей страдает около 40% взрослого населения. Гипертония может привести к таким серьезным последствиям, как инфаркт миокарда и мозговой инсульт.

Мехман Мамедов рекомендует людям старше 60 лет ежегодно проходить диспансеризацию, которая включает в себя кардиологическое обследование. В рамках диспансеризации проверяют артериальное давление, индекс массы тела, уровень глюкозы в крови и общего холестерина. Также делается общий анализ крови и проводится ЭКГ.

При наличии показаний пациенту могут быть назначены дополнительные обследования, такие как консультация кардиолога, эхокардиография (УЗИ сердца), расширенный биохимический анализ крови и проверка показателей хронического воспаления и тромбогенных показателей.

Профессор также рекомендует ежегодно проверять весь липидный спектр, уровень глюкозы в крови и делать ЭКГ в покое. При первом чекапе также нужно сделать эхокардиографию, УЗИ сонных артерий и УЗИ артерий нижних конечностей.