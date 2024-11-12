Кардиолог Малай назвала одышку и боль в груди признаками приближающегося инфаркта

Инфаркт миокарда наступает, когда сердце не получает достаточного количества крови, и это состояние может быт летальным. Как распознать приближающийся приступ, «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог Анастасия Малай.

Она отметила, что первый симптом — это боль в груди. Она может ощущаться, как тяжесть, жжение и сдавливание в левой части груди. Также нередко боль отдает в руку, но такое проявление чаще встречается у мужчин.

Кроме того, в большинстве случаев приближающийся инфаркт сопровождается одышкой. Наконец, может возникнуть тошнота и даже изжога, что чаще встречается у женщин.

При возникновении перечисленных симптомов нужно сразу звонить в скорую, добавил aif.ru.