Кардиолог Максименко: общение с домашними питомцами снижает риски физических и ментальных болезней

При взаимодействии с домашними животными у человека выделяется большое количество окситоцина. Этот гормон счастья снижает уровень тревожности и стресса, заявил врач-кардиолог Станислав Максименко в интервью «Национальной Службе Новостей».

Специалист отметил, что качественное общение с кошками и собаками является профилактикой многих физических и ментальных заболеваний. Так, научно доказано, что у обладателей четвероногих друзей гораздо ниже риски развития сердечно-сосудистых болезней, чем у тех, кто не имеет дома животных.

Положительное влияние оказывают ежедневные прогулки с собакой на свежем воздухе. Физическая активность снижает уровень сахара в крови, приводит в норму артериальное давление и положительно влияет на психоэмоциональный фон человека, заключил Максименко.