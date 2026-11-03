Кардиолог Лысакова рассказала, что овощи и фрукты помогают снизить артериальное давление

Ежедневное употребление не менее 400 граммов овощей и фруктов, а также добавление в рацион полезных жиров укрепляет сердечно-сосудистую систему. Об этом сайту NEWS.ru рассказала врач-кардиолог Юлия Лысакова.

По словам специалиста, концепция суперпродуктов — это маркетинг, тогда как реальную пользу сердцу приносит сбалансированное питание. Кардиолог отметила, что овощи и фрукты помогают снизить артериальное давление и улучшить функцию эндотелия, отметил URA.RU.

Кроме того, Лысакова рекомендовала включить в меню оливковое масло, богатое полифенолами и мононенасыщенными жирами с противовоспалительным эффектом. Врач также посоветовала употреблять смесь орехов и жирную рыбу — сельдь, лосось, макрель, сардины и тунец. Содержащиеся в рыбе омега-3 жирные кислоты способствуют снижению риска развития коронарной болезни.