Кардиолог Лузина отметила, что одышка, отеки ног и обмороки могут указывать на проблемы с сердцем

Научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения РГНКЦ РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-кардиолог Александра Лузина поделилась с KP.RU информацией о том, какие симптомы могут указывать на проблемы с сердцем.

Специалист отметила, что состояние здоровья сердца индивидуально для каждого человека и зависит от множества факторов, включая пол, возраст, хронические заболевания и наследственность.

По словам доктора, на проблемы с сердцем могут указывать головные боли, снижение зрения, боль в груди при нагрузках, одышка, отеки ног, обмороки и перебои в работе сердца.

Лузина подчеркнула, что при тахикардии важно определить вид нарушения ритма и его причину, так как часто проблема может быть не связана с сердечно-сосудистой системой. При появлении тревожных симптомов не стоит откладывать кардио-чекап, особенно при наличии хронических заболеваний или факторов риска, заключила врач.