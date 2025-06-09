Кардиолог Лузина назвала курение и стресс одними из главных факторов болезней сердца у молодежи

Медики все чаще отмечают, что серьезные сердечные недуги возникают не только у пожилых, но и у молодых людей. Научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения РГНКЦ РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-кардиолог Александра Лузина объяснила KP.RU , почему это происходит.

«Причинами этого может быть и наследственный фактор, и тот образ жизни, который ведет человек. Прежде всего, тут идет речь о питании и физической активности», — объяснила доктор.

Среди главных факторов риска врач назвала повышенное давление, курение, малоподвижный образ жизни, стресс, избыточный вес и большое количество животных жиров в рационе. Именно поэтому важно не ждать тревожных симптомов, а подумать о здоровье сердца заранее.

Чтобы поддерживать сердце в хорошем состоянии, Лузина посоветовала обратить внимание на аэробные нагрузки: ходьбу, плавание, велосипед, танцы или просто регулярные прогулки. Также необходимо вовремя проходить обследования и не игнорировать сигналы организма: одышку, перебои в сердце, боли в груди и даже снижение зрения, подчеркнула специалист.