Кардиолог Лопатин рассказал, что ишемическая болезнь сердца в 80% случаев становится причиной внезапной смерти

Ишемическая болезнь сердца часто развивается незаметно и в 80% случаев становится причиной внезапной смерти среди россиян. Кардиолог Юрий Лопатин сообщил РИА «Новости» , что в зоне риска — люди с гипертонией и избыточным весом.

По словам специалиста, ишемическая болезнь сердца может протекать бессимптомно, что делает ее особенно опасной. В группу риска также входят люди с высоким уровнем холестерина, любители курения, те, кто ведет малоподвижный образ жизни и испытывает частые стрессы, написал сайт KP.RU.

Кардиолог отметил, что в России проблема ожирения затрагивает 25% взрослого населения, а избыточный вес наблюдается у 62% жителей. Кроме того, наличие ранних сердечно-сосудистых заболеваний или потеря родственников от подобных недугов также увеличивает вероятность внезапной смерти.

Академик РАН Сергей Бойцов подчеркнул, что регулярные физические нагрузки могут улучшить состояние сосудов без применения лекарств, помогая капиллярам правильно функционировать.