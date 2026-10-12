Кардиолог Ломакин заявил, что прием гормональных препаратов может увеличить риск развития тромбоза

Лишний вес, малоподвижный образ жизни, прием гормональных препаратов и наследственность сильнее всего увеличивают вероятность развития тромбоза. Об этом KP.RU сообщил главный кардиолог Управления делами президента России Никита Ломакин.

По словам специалиста, риск существенно возрастает, если сидячая работа сочетается с недавней операцией, возрастом старше 50 лет или курением — употребление табака повышает угрозу на 23%.

Врач отметил, что с тромбозом связана каждая четвертая смерть в мире, однако 90% случаев заболевания можно предотвратить. В качестве ключевых мер профилактики кардиолог выделил регулярное движение, достаточное употребление воды, контроль факторов риска и своевременные консультации с медиками.