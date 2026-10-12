Кардиолог Ломакин призвал следить за водным балансом, чтобы защититься от тромбов при сидячей работе

Предотвратить появление тромбов при малоподвижном образе жизни позволяют регулярные физические разминки и достаточное употребление воды. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на профессора и главного кардиолога Управления делами Президента РФ Никиту Ломакина.

Медик подчеркнул, что улучшить циркуляцию крови можно прямо за рабочим столом с помощью упражнения «насос». Сидя на стуле, следует поднимать носки к себе и опускать либо вращать стопами. Подобные движения задействуют мышцы голени, выталкивающие кровь по венам вверх.

Специалист также рекомендовал каждые один-полтора часа вставать для прогулки минимум на три-пять минут. Помимо активности, важно следить за водным балансом: дефицит влаги приводит к сгущению крови, поэтому человеку требуется выпивать не менее полутора-двух литров жидкости в сутки.