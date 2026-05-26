Кардиолог Локтионова рассказала, как правильно измерять артериальное давление

Для контроля артериального давления вовсе не обязательно измерять его часто. Достаточно делать это один-два раза в день. Об этом «Здоровью Mail» рассказала кардиолог НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Анна Локтионова.

Для получения точных результатов при измерении артериального давления важно правильно пользоваться тонометром и соблюдать несколько простых правил. Перед процедурой рекомендуется в течение 5–10 минут спокойно посидеть в комфортной обстановке, чтобы организм пришёл в состояние покоя.

За полчаса до измерения не следует курить, пить кофеиносодержащие напитки или заниматься физической активностью, так как это может исказить показатели. Во время измерения рука должна быть полностью расслаблена и лежать на столе, а одежда — не сдавливать плечо и не образовывать складок. Манжету накладывают на два-три см выше локтевого сгиба. Саму процедуру проводят сидя, с опорой спины на спинку стула и полной опорой стоп на пол; ноги нельзя скрещивать или поджимать.

Важно не двигаться и не разговаривать во время измерения. Для большей точности рекомендуется сделать три измерения подряд, не снимая манжету, с интервалом не менее минуты, а затем вычислить среднее значение — оно будет наиболее достоверно отражать уровень артериального давления.