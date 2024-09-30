Кардиолог Лобова: резкое сокращение кофеина может вызвать депрессию и сонливость

Кардиолог Мария Лобова посоветовала пожилым людям отказаться от употребления кофе. Об этом сообщил News.ru .

По словам врача, в старшем возрасте данный напиток провоцирует усиленную возбудимость, тревожность и бессонницу. Кроме того, продукт раздражает слизистую желудка, что может обернуться обострением язвенной болезни.

Медик рекомендовала постепенно уменьшать дозы кофеина. Резкое сокращение способно привести к депрессии, сонливости, мышечному напряжению и повышенной утомляемости.