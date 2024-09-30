Кардиолог Лобова: резкое сокращение кофеина может вызвать депрессию и сонливость

Кардиолог Мария Лобова посоветовала пожилым людям отказаться от употребления кофе. Об этом сообщил News.ru.
По словам врача, в старшем возрасте данный напиток провоцирует усиленную возбудимость, тревожность и бессонницу. Кроме того, продукт раздражает слизистую желудка, что может обернуться обострением язвенной болезни.
Медик рекомендовала постепенно уменьшать дозы кофеина. Резкое сокращение способно привести к депрессии, сонливости, мышечному напряжению и повышенной утомляемости.
Спектакль о творчестве Ивана Лажечникова показали в библиотеке Воскресенска
Discord оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации
Почти 2 тысячи сирот приняли в семьи Подмосковья с начала года
Еще 730 человек прошли бесплатный онкоскрининг в Подмосковье в выходные
Спортсмены из Воскресенска выиграли 5 медалей на всероссийском турнире по фехтованию
«Выжить там — это чудо». Корреспондент «Известий» получил ранения в ДНР
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте