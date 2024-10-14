Кардиолог Лобова: при изменении погоды метеозависимым стоит включить в рацион рыбу и фасоль

В период перепада температуры воздуха самочувствие метеозависимых во многом обусловлено питанием. Об этом заявила кардиолог Мария Лобова в беседе с News.ru .

По ее словам, при резком изменении погодных условий стоит включить в рацион продукты, богатые калием, магнием и кальцием. Речь идет, например, о рыбе: форели, камбале, треске. Кроме того, врач посоветовала есть фасоль, горох, картошку, бананы, изюм и курагу.

Медик добавила, что кальций также можно получить из молока, йогурта и сыра. Магний — из орехов, гречки и морской капусты.