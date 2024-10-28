Кардиолог Кузнецов: снизить уровень холестерина поможет специальная диета и ежедневный спорт

Уровень холестерина в крови необходимо держать под контролем для правильной работы всех систем организма. Есть четыре немедикаментозных способа контроля этого показателя, рассказал кардиолог Александр Кузнецов в интервью «Газете.Ru» .

По словам врача, снизить холестерин поможет специальная диета. Она включает в себя ограниченное употребление сахара, красного мяса и сливочного масла. Пациентам предлагается отдать предпочтение фруктам, овощам, рыбе, орехам и птице с пониженным содержанием жиров.

Кроме этого, важно минимизировать алкогольные напитки в рационе, а также добавить ежедневные физические нагрузки длительностью не менее 30 минут. При наличии лишнего веса необходимо скорректировать массу тела, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, резюмировал Кузнецов.