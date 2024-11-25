Кардиолог Курбанмагомедов: при пульсе выше 80 ударов в покое возрастает риск внезапной смерти

Пульс больше 80-90 ударов в минуту в состоянии покоя увеличивает риск внезапной смерти. Об этом заявил кардиолог Видновской клинической больницы Мурад Курбанмагомедов в беседе с News.ru .

Врач напомнил, что у мужчин нормальной считается частота сердечных сокращений 60-80 ударов в минуту. У женщин — 70-90 ударов в минуту.

«Пульс в состоянии покоя выше 80 ударов в минуту ассоциируется с увеличением общей смертности, частоты внезапной сердечной смерти и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил медик.

По его словам, тахикардия может возникать из-за анемии, лихорадки, интоксикации и кровопотери. Еще одна причина — нарушение гормонального фона.