Кардиолог Курбанмагомедов назвал интервальный бег самым полезным для сердца

Кардиолог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Мурад Курбанмагомедов назвал самый полезный для сердца вид бега. Об этом сообщил News.ru.

По словам врача, интервальный бег способен существенно улучшить общие показатели здоровья. Медик посоветовал обратить внимание на принцип 30-20-10.

«Он представляет собой физическую нагрузку в следующем режиме: 30 секунд бега в медленном темпе, 20 секунд в умеренном темпе и 10 секунд спринта», — пояснил эксперт.

Курбанмагомедов также отметил, что одна тренировка предполагает от одного до четырех подходов. При занятиях увеличивается частота сердечных сокращений, из-за чего появляется положительный сердечно-сосудистый эффект.

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