Кардиолог Курбанмагомедов назвал интервальный бег самым полезным для сердца

Кардиолог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Мурад Курбанмагомедов назвал самый полезный для сердца вид бега. Об этом сообщил News.ru .

По словам врача, интервальный бег способен существенно улучшить общие показатели здоровья. Медик посоветовал обратить внимание на принцип 30-20-10.

«Он представляет собой физическую нагрузку в следующем режиме: 30 секунд бега в медленном темпе, 20 секунд в умеренном темпе и 10 секунд спринта», — пояснил эксперт.

Курбанмагомедов также отметил, что одна тренировка предполагает от одного до четырех подходов. При занятиях увеличивается частота сердечных сокращений, из-за чего появляется положительный сердечно-сосудистый эффект.