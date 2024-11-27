Кардиолог Курбанмагомедов назвал интервальный бег самым полезным для сердца

Кардиолог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Мурад Курбанмагомедов назвал самый полезный для сердца вид бега. Об этом сообщил News.ru.
По словам врача, интервальный бег способен существенно улучшить общие показатели здоровья. Медик посоветовал обратить внимание на принцип 30-20-10.
«Он представляет собой физическую нагрузку в следующем режиме: 30 секунд бега в медленном темпе, 20 секунд в умеренном темпе и 10 секунд спринта», — пояснил эксперт.
Курбанмагомедов также отметил, что одна тренировка предполагает от одного до четырех подходов. При занятиях увеличивается частота сердечных сокращений, из-за чего появляется положительный сердечно-сосудистый эффект.
Новый прогулочный бульвар на пересечении двух улиц появится в Реутове
Металлургическое производство в Подмосковье выросло на 40% за год
Зрительный зал центра досуга и культуры отремонтировали в поселке Пески
Многодетная семья в Коломне получила жилищный сертификат
Сотрудники зоопарка в Коломне спасли сервала по кличке Симба
Путин прибыл в Казахстан с госвизитом
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте