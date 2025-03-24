Кардиолог Ковалевская: регулярное измерение давления поможет выявить гипертонию

Даже при отсутствии симптомов, пояснила врач, необходимо измерять давление раз в месяц, если в семье были случаи артериальной гипертонии. Такой диагноз сложно заподозрить без соответствующего обследования.

«Симптомы артериальной гипертонии неспецифичны», — отметила врач.

По ее словам, проявления недуга, такие как головная боль, головокружение, тошнота, можно принять за признаки других заболеваний. Врач рекомендовала проводить более тщательный мониторинг давления, если уже было зафиксировано его повышение.