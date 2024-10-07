Кардиолог Ковалевская назвала мужской пол фактором риска ишемической болезни сердца

Женщины благодаря наличию определенных половых гормонов реже сталкиваются с некоторыми заболеваниями, чем мужчины. Об этом рассказала кардиолог Елена Ковалевская в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Врач назвала мужской пол фактором риска развития ишемической болезни сердца. Кроме того, представители сильного пола в большей степени подвержены атеросклерозу.
По словам медика, женщина защищена, пока имеет достаточный уровень гормонов. С возрастом вероятность столкнуться с недугом увеличивается.
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