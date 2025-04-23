Кардиолог Копылов: изменение образа жизни — эффективный способ снизить давление

Профессор-кардиолог Филипп Копылов в беседе с изданием kp.ru сообщил, что изменение образа жизни — это эффективный способ снизить давление без лекарств.
В интервью с журналистами он отметил, что по международным стандартам рекомендуется не менее 150 минут двигательной активности в неделю. Желательно уделять этому 40–60 минут ежедневно.
Наиболее безопасный вид физической нагрузки — кардиологическая ходьба. Двигаться нужно максимально быстро, но так, чтобы не появилась одышка. Также профессор напомнил, что отказ от вредных привычек — один из самых мощных способов нормализовать давление.
Пропавшего во время экспедиции на необитаемый остров ученого нашли живым
Учащиеся Подмосковья совершили свыше 19 миллионов поездок в автобусах с сентября
Стелу погибшим героям СВО открыли в Богородском округе
ЦППК запустит 60 дополнительных экспрессов в майские праздники
Совещание по подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к осени и зиме прошло в Чехове
«Ситуация быстро меняется». Песков ответил на вопрос о визите Уиткоффа в Россию
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте