Кардиолог Копылов: изменение образа жизни — эффективный способ снизить давление

Профессор-кардиолог Филипп Копылов в беседе с изданием kp.ru сообщил, что изменение образа жизни — это эффективный способ снизить давление без лекарств.

В интервью с журналистами он отметил, что по международным стандартам рекомендуется не менее 150 минут двигательной активности в неделю. Желательно уделять этому 40–60 минут ежедневно.

Наиболее безопасный вид физической нагрузки — кардиологическая ходьба. Двигаться нужно максимально быстро, но так, чтобы не появилась одышка. Также профессор напомнил, что отказ от вредных привычек — один из самых мощных способов нормализовать давление.