Кардиолог Концедайло рассказала, что инсульт иногда напоминает алкогольное опьянение

Человек не всегда может распознать приближающийся инсульт, но важно помнить его главные признаки. Об этом сайту «Страсти» рассказала врач-кардиолог, медицинский эксперт ИНВИТРО Полина Концедайло.

Она напомнила, что чаще всего при инсульте наблюдается асимметрия лица. Люди могут теряться в пространстве, путать слова, их речь становится бессвязной. Кроме того, они не могут поднять вверх обе руки. Также бывают и нетипичные симптомы.

«У человека могут возникать галлюцинации, бред, мания, ажитация (двигательное беспокойство), эпилептические приступы, тревога, агрессия, безэмоциональность, отсутствие воли и мотивации, неконтролируемые приступы смеха или плача», — отметила врач.

Она добавила, что при нетипичном проявлении инсульт также можно спутать с алкогольным или наркотическим опьянением.