Кардиолог Конев раскритиковал совет пить пять чашек кофе в день

Кардиолог и геронтолог Юрий Конев предупредил, что рекомендация пить до пяти чашек кофе в день подходит не всем и может навредить. Он призвал осторожно относиться к таким общим советам, сообщает ИА НСН .

Конев заметил, что кофе люди переносят по-разному. По его словам, некоторым можно пить до пяти чашек в день, но большинству такая норма не подойдет.

Поводом для комментария стали выводы специалистов Американской ассоциации изучения сердца. Они проанализировали данные последних лет и сообщили, что до 400 мл кофе в день не вызывает нарушений сердечного ритма и других сбоев у людей, у которых изначально не было таких проблем.

Конев призвал не доверять подобным исследованиям. Он заявил, что до 50% медицинских работ проводятся по заказу производителей продуктов и лекарств.

Врач также подчеркнул, что универсальные рекомендации могут быть вредны. По его словам, на переносимость кофе влияет множество факторов, поэтому общие советы не учитывают состояние конкретного человека.