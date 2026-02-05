Кардиолог Кондрахин спрогнозировал рост числа жалоб на самочувствие из-за вспышек на Солнце

В феврале 2026 года на Солнце зафиксировали серию мощных вспышек класса Х. Терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин рассказал в беседе с «Ридусом» , повлияет ли ситуация на самочувствие людей.

Как объяснил специалист, такие вспышки могут создать неспокойную геомагнитную обстановку на Земле, что приведет к росту жалоб на ухудшение самочувствия.

«У людей с различными заболеваниями в результате вспышек произойдет обострение, но не фатальное», — отметил врач.

По его словам, здоровые люди могут почувствовать усталость, а у пациентов с заболеваниями сердца могут возникнуть колебания давления.