Кардиолог Кондрахин рассказал, что при теплом ударе важно остановиться и дать телу охладиться

Кардиолог Андрей Кондрахин рассказал URA.RU о рисках для здоровья в жару и о том, как предотвратить и преодолеть тепловой удар.

В жару организм теряет много влаги через пот, пытаясь охладиться. Когда жидкости становится меньше, кровь густеет и становится вязкой, что увеличивает нагрузку на сердце.

«Солнечный свет и жара „воруют“ воду из организма, потому что мы нагреваемся, и вода испаряется, охлаждая нас. А вода — это универсальный растворитель, и кровь на 90% состоит из воды. Когда жидкости мало, кровь сгущается, становится вязкой, и сердцу тяжело ее качать», — объяснил Кондрахин.

Густая кровь медленнее двигается по сосудам, в некоторых местах может застаиваться, образуя мелкие тромбы. Если такие тромбы соединяются, они превращаются в большой тромб, который может перекрыть сосуд, что приводит к инсульту или инфаркту.

Если в жару появилась слабость, головокружение, шум в ушах, тошнота или потемнение в глазах, важно сразу остановиться и помочь телу охладиться. Первая помощь при перегреве: перейдите в тень или прохладное место, сядьте или, если плохо, лягте с приподнятыми ногами, начните пить воду маленькими глотками, не залпом, смочите лицо, шею, руки, голову водой, снимите или ослабьте тесную одежду.