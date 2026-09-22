360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Кардиолог Кондрахин предупредил об опасности самолечения аритмии

    Кардиолог Андрей Кондрахин объяснил, почему при аритмии нельзя самостоятельно принимать лекарства, сообщает «Вечерняя Москва».

    Кондрахин подчеркнул, что любая аритмия, кроме естественного учащения пульса после физической нагрузки, требует осмотра специалиста. Разные нарушения ритма имеют разные причины и нуждаются в особом лечении.

    «Препарат, который помогает при одном виде нарушения сердечного ритма, может убить человека при другом», — сказал врач.

    Некоторые аритмии могут перейти в фибрилляцию желудочков, при которой сердце перестает эффективно качать кровь. Такое состояние требует немедленной реанимации.

    При частом или неровном сердцебиении, слабости, головокружении и боли в груди необходимо вызвать скорую помощь. Причинами аритмии могут быть инфекции, скрытый инфаркт и другие заболевания. Определить вид нарушения и подобрать безопасную терапию позволяют кардиограмма и осмотр врача.

    Мужчинам рассказали о снижающем риск рака простаты продукте

    Насморк, который довел до трепанации: когда пора к врачу, а не в аптеку

    Pogiba Alexandra/news.ru

    Сон под радиоволнами. Врач объяснил, вреден ли постоянно работающий роутер Wi-Fi

    Oleg Spiridonov/Business Online

    Плохой «рецепт» ребенка. Биолог объяснил, что такое носительство и генетическая рулетка

    Pogiba Alexandra/news.ru

    Генетик развеял миф о «заказных» детях с заданными способностями

    Россиянам рассказали о полезной для сердца листовой зелени

    Трихолог Галлямова назвала учащение мытья волос главным изменением после 45 лет

    Сомнолог рассказал, как сжигать больше калорий во сне

    Mauricio Jordan de Souza Coelho/http://imagebroker.com/#/search/

    Россиянам объяснили, почему не стоит бояться клещевого вируса из Китая

    «Холодная простуда» берет за горло: что это такое и как лечиться?

    Pogiba Alexandra/news.ru

    Возраст не помеха: как сохранить густоту и блеск волос после 45 лет

    Svetlana Vozmilova

    Мобильные пункты вакцинации от гриппа открылись в Москве 17 сентября

    Департамент здравоохранения Москвы