Кардиолог Кондрахин предупредил об опасности самолечения аритмии

Кардиолог Андрей Кондрахин объяснил, почему при аритмии нельзя самостоятельно принимать лекарства, сообщает «Вечерняя Москва» .

Кондрахин подчеркнул, что любая аритмия, кроме естественного учащения пульса после физической нагрузки, требует осмотра специалиста. Разные нарушения ритма имеют разные причины и нуждаются в особом лечении.

«Препарат, который помогает при одном виде нарушения сердечного ритма, может убить человека при другом», — сказал врач.

Некоторые аритмии могут перейти в фибрилляцию желудочков, при которой сердце перестает эффективно качать кровь. Такое состояние требует немедленной реанимации.

При частом или неровном сердцебиении, слабости, головокружении и боли в груди необходимо вызвать скорую помощь. Причинами аритмии могут быть инфекции, скрытый инфаркт и другие заболевания. Определить вид нарушения и подобрать безопасную терапию позволяют кардиограмма и осмотр врача.