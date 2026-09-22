Кардиолог Кондрахин предупредил об опасности самолечения аритмии
Кардиолог Андрей Кондрахин объяснил, почему при аритмии нельзя самостоятельно принимать лекарства, сообщает «Вечерняя Москва».
Кондрахин подчеркнул, что любая аритмия, кроме естественного учащения пульса после физической нагрузки, требует осмотра специалиста. Разные нарушения ритма имеют разные причины и нуждаются в особом лечении.
«Препарат, который помогает при одном виде нарушения сердечного ритма, может убить человека при другом», — сказал врач.
Некоторые аритмии могут перейти в фибрилляцию желудочков, при которой сердце перестает эффективно качать кровь. Такое состояние требует немедленной реанимации.
При частом или неровном сердцебиении, слабости, головокружении и боли в груди необходимо вызвать скорую помощь. Причинами аритмии могут быть инфекции, скрытый инфаркт и другие заболевания. Определить вид нарушения и подобрать безопасную терапию позволяют кардиограмма и осмотр врача.