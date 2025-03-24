Кардиолог Кондрахин предупредил о риске тромбоза во время авиаперелетов

Кардиолог Андрей Кондрахин обсудил с aif.ru потенциальные риски для здоровья сердца, возникающие во время авиаперелетов.

По словам врача, длительное пребывание в сидячем положении может представлять опасность для человеческого организма, особенно для системы кровообращения.

«Происходит пережатие нижней части кровеносного русла, ведь фактически ноги согнуты в коленях. Движения ноль — возникает некий застой в венах. В итоге может сформироваться тромб», — предупредил медик.

К дополнительным факторам риска он отнес неудобную обувь и обезвоживание организма, которое усиливается в условиях пониженного давления внутри салона самолета, добавили «Известия».