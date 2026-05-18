Кардиолог Кондрахин предупредил о рисках стабильно повышенного давления

Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с RT заявил, что артериальное давление выше 140/80 является признаком гипертонической болезни и требует лечения.

По словам эксперта, нормой артериального давления считаются показатели 120/80. Повышение до 140/80 может быть физиологическим ответом организма на физическую нагрузку. Однако если давление стабильно превышает эти значения, это свидетельствует о гипертонической болезни.

Кондрахин подчеркнул, что игнорирование проблемы может привести к повреждению сосудов. «Соответственно, если это давление не лечить, то оно будет просто постепенно напрягать сосуды. Рано или поздно они не выдержат и лопнут», — пояснил он.

Кардиолог рекомендовал контролировать состояние, измеряя давление домашним тонометром два раза в день в одно и то же время и фиксируя результаты. Если давление поднимается выше 140, это повод обратиться к врачу и пройти обследование.