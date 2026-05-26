Кардиолог Кондрахин предупредил о повышенном риске инсульта во время интимной близости

Секс — это серьезная физическая нагрузка для организма. Повышение активности приводит к увеличению артериального давления, что повышает риск инсульта. Об этом рассказал кардиолог Андрей Кондрахин, передала «Вечерняя Москва» .

По его словам, при наличии склонности к гипертонии давление может подскочить до опасных значений.

«Для нормального функционирования в этот момент мозгу требуется больше кислорода и крови», — отметил врач.

Как объяснил специалист, современный образ жизни многих россиян связан с низкой физической активностью, что приводит к снижению выносливости даже у молодежи. Избыточный вес является дополнительным фактором риска.