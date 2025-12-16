Кардиолог Кондрахин предупредил, что слишком низкое давление может быть опасным для мозга

Кардиолог Андрей Кондрахин в интервью Life.ru выразил обеспокоенность новыми рекомендациями Американской кардиологической ассоциации и Американского колледжа кардиологии, которые предусматривают снижение пороговых значений артериального давления.

Кондрахин подчеркнул, что для пациентов с сосудистыми заболеваниями снижение давления ниже 120/80 мм рт. ст. может привести к нарушению мозгового кровообращения. Он указал, что, хотя пониженное давление полезно для людей с сердечными заболеваниями, слишком низкое давление может быть опасным для мозга.

Кардиолог также упомянул, что предыдущие предложения установить норму давления на уровне 110/70 мм рт. ст. вызвали возражения со стороны специалистов по нервной патологии, которые предупреждали о возможном увеличении числа инсультов.

Что касается возможного принятия аналогичных стандартов в России, Кондрахин выразил сомнения, отметив, что российские врачи обычно учитывают международные тренды, но руководствуются собственным опытом и адаптируют рекомендации под национальные реалии.