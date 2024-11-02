Кардиолог Кондрахин: повышенный пульс в состоянии покоя может сигнализировать о болезнях щитовидной железы

В норме пульс человека в спокойном состоянии составляет 80 ударов в минуту с отклонениями в пять-семь показателей. Однако регулярное учащение сердечных сокращений может быть тревожным признаком, рассказал терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин, передала «Вечерняя Москва».

Причины такого состояния могут заключаться в анемии, перегрузке нервной системы или в заболеваниях щитовидной железы, отметил врач. Есть несколько способов справиться с этим состоянием самостоятельно.

Прежде всего, нужно умыться ледяной водой или выпить стакан горячей воды температурой 45 градусов. После этого следует какое-то время провести без движения, чтобы снизить частоту сердечных сокращений.

Если вышеперечисленные способы не помогают, а учащенный пульс регулярно дает о себе знать, разбираться в проблеме необходимо с терапевтом и кардиологом, резюмировал Кондрахин.