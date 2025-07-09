Кардиолог Кондрахин посоветовал при приближении обморока в жару лечь на спину и поднять ноги

В жаркую погоду важно не игнорировать симптомы, которые могут указывать на приближение теплового удара. Врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал Life , как можно помочь себе в такой ситуации.

По словам эксперта, первым тревожным сигналом может стать нежелание двигаться и общая лень. Затем могут появиться головная боль, шум в ушах или ощущение давления, а позже — тошнота. Развитие симптомов происходит быстро: от слабости в ногах до головокружения и потери сознания может пройти всего 10 минут.

Врач подчеркнул, что важно не допускать появления тяжелых признаков. Важно найти тень: например, зайти в магазин с кондиционером или другое прохладное место. Необходимо присесть или лечь, чтобы снизить нагрузку на сосуды. Лучше лечь на спину, подняв ноги, чтобы улучшить кровообращение.

«Если вы дома — измерьте давление, примите жаропонижающее и вызовите скорую помощь. В транспорте (например, в метро) лучше выйти из вагона и обратиться к дежурному. В вагоне можно лечь на пол или лавочку; это облегчит состояние за счет расслабления мозга», — отметил кардиолог.

Если состояние не улучшается, следует вызвать скорую помощь. Пока ждете ее прибытия, оставайтесь в тени или на прохладной земле. Если есть вода, пейте маленькими глотками, умывайте лицо, шею и руки. Когда почувствуете улучшение, снимите ремень и воротник для свободного кровообращения. Медленно перевернитесь на бок, опираясь на руки, затем садитесь. Если голова кружится, ложитесь обратно и ждите стабилизации, резюмировал Кондрахин.