Кардиолог Кондрахин посоветовал ограничить прием горячей ванны 15 минутами

По словам медика, в целом водные процедуры полезны и помогают расслабиться. Но лежать в горячей ванне можно не более 10–15 минут, иначе организм перегреется. Это касается людей всех возрастов, но особенно важно соблюдать осторожность тем, кто имеет острые или хронические заболевания, повышенную температуру или недавно перенес операцию.

Эксперт также отметил, что не стоит долго принимать ванну с солью, так как раствор вытягивает токсины через кожу и обезвоживает организм. Врач посоветовал обращать внимание на собственные ощущения и выходить из воды сразу же, если станет некомфортно.