Кардиолог Кондрахин отметил, что каждый человек имеет индивидуальную норму сердечных сокращений

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин обсудил с aif.ru случай смерти спортсмена Дмитрия Ионова на соревнованиях по плаванию X-WATERS Volga в Нижнем Новгороде. По мнению специалиста, у каждого человека своя норма сердечных сокращений, которая рассчитана на определенные годы жизни.

Кондрахин подчеркнул, что на эту норму может повлиять неправильный образ жизни, стресс и чрезмерные физические нагрузки.

«Что касается именно спортсменов, то их сердечно-сосудистая система расходуется быстрее из-за максимальных нагрузок. То есть то, что дано организму на долгие годы, забирается гораздо быстрее», — отметил доктор.

Происшествие случилось на финальном этапе трехкилометровой дистанции. Ионов подал сигнал о помощи, но потерял сознание при подъеме из воды. Медицинская бригада попыталась оказать помощь, но спасти спортсмена не удалось.