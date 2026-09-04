Кардиолог Кондрахин объяснил, как тревога влияет на ощущения в области сердца

Боль в груди может возникать как из-за болезней сердца, так и на фоне психоэмоционального напряжения. Врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин перечислил признаки, которые помогают различить эти состояния, сообщает «Лента.ру» .

Психоэмоциональная боль не вызывает изменений на электрокардиограмме, объяснил Кондрахин. Она усиливается при тревоге и может пройти после отдыха, переключения внимания или устранения травмирующего фактора.

«Когда боль действительно связана с сердцем, она настолько выражена, что человек начинает метаться», — цитирует врача «Свободная пресса».

Сердечная боль усиливается во время ходьбы, не зависит от положения тела и может сопровождаться сильной потливостью и ощущением беспомощности. При этом изменения обычно фиксирует электрокардиограмма.