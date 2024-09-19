Кардиолог Кондрахин объяснил, что бодибилдеры рано умирают из-за незапланированных тяжелых нагрузок

Врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин объяснил, что чрезмерные физические нагрузки не предусмотрены природой человеческого организма. Каждый способен справляться с определенным уровнем упражнений, и он варьируется индивидуально, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, когда речь идет о чрезмерных нагрузках, имеется в виду, что органы подвергаются значительному давлению и стрессу, сопровождающему изменения в положении тела и т. д. Организм сталкивается с состояниями, к которым он не готов. Даже если тело хорошо тренировано, это не гарантирует, что такие нагрузки не сократят продолжительность жизни, отметил врач.

Он добавил, что любой человек способен иногда выходить за пределы своих возможностей, например, при необходимости перемещения тяжестей. Но совершенно другое дело, когда такие испытания становятся нормой — постоянным образом жизни, связанным с тяжестью и преодолением.