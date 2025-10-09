Кардиолог Кондрахин напомнил, что болезни печени являются противопоказанием к приему статинов

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» высказался в пользу статинов, призвав не слушать врачей, отговаривающих от их приема. Его мнение прокомментировал терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с «Вечерней Москвой» .

По словам собеседника, статины — это группа лекарственных препаратов, которые относятся к липидоснижающим средствам и нормализуют плохой холестерин, вызывающий атеросклероз. Кардиолог отметил, что в начале 80-х годов прошлого века статины начали активно применяться в медицине для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и снижения уровня холестерина.

Новые поколения статинов каждые десять лет становятся более безопасными, добавил Кондрахин. Однако все же препараты имеют ряд противопоказаний: наследственную гиперхолестеринемию, заболевания печени, аллергические реакции и непереносимость, генетические нарушения.

«Красный ферментированный рис обладает похожим эффектом воздействия на организм — как статины. Поэтому его запрещено есть людям с наличием данных противопоказаний», — подчеркнул доктор.