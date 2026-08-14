Кардиолог Кондальская разъяснила причины «тумана в голове»

«Туман в голове» может быть связан не только с недосыпом и стрессом, но и с нарушениями работы нервной системы или внутренних органов, передает «Вечерняя Москва» .

Врач-терапевт, майер-терапевт и кардиолог Медицинского курорта VERBA Юлия Кондальская рассказала, что ощущение замедленной работы мозга, трудности с концентрацией и подбором слов требуют поиска причины, а не лечения отдельных симптомов.

В частности, такие жалобы могут возникать при нарушении работы печени. Если орган перестает выводить продукты обмена, в организме повышается уровень аммиака, который влияет на нервную систему.

«Бороться только с симптомом, игнорируя печень, бесполезно: „туман“ не уйдет, а изменения будут прогрессировать», — объяснила Кондальская.

Врач оценивает не только память, но и факторы риска для мозга и всего организма. Обратиться к специалисту следует, если ухудшение концентрации, памяти, сна или эмоциональное истощение долго не проходят и мешают работе или привычной жизни, пишет aif.ru.