Кардиолог Колиев отметил, что пожилым людям не стоит гнаться за 10 тыс. шагов

Хотя 10 тысяч шагов в день — ориентир для поддержания здоровья, некоторым россиянам лучше избегать таких долгих прогулок. Об этом «Газете.Ru» сообщил врач-кардиолог высшей категории клиники академика Ройтберга (АО «Медицина») Вячеслав Колиев.

Кардиолог пояснил, что при тяжелых сердечно-сосудистых заболеваниях, выраженной гипертонии, остеоартритах или других ограничениях физической активности уровень нагрузки необходимо согласовывать с врачом. Пожилым людям также не стоит гнаться за 10 тысячами шагов, достаточно четыре-пять тысяч, чтобы снизить риск инфаркта, инсульта и преждевременной смертности по сравнению с малоподвижным образом жизни.

Людям с выраженным артрозом тазобедренных или коленных суставов также следует отказаться от чрезмерных нагрузок. Ходьба противопоказана в период обострения воспалительных заболеваний, таких как тендиниты, бурситы, пяточная шпора.