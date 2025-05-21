Вопрос пользы молока для здоровья сердечно-сосудистой системы вызвал широкий общественный резонанс. Кардиолог Евгений Кокин, работающий в клинике АО «Медицина», поделился мнением с информационным агентством РИАМО .

Доктор Кокин подчеркнул, что современные научные исследования не предоставляют достоверных доказательств, подтверждающих существенное снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний при регулярном потреблении молока. Напротив, официальные рекомендации авторитетных ассоциаций здравоохранения, таких как Американская ассоциация сердца, Европейское общество кардиологов и Российское кардиологическое сообщество, указывают на необходимость ограничения потребления насыщенных жиров, а не конкретно молока, написал «Петербургский дневник».

В дополнение доктор отметил, что, согласно эпидемиологическим данным, потребление молока в Азии заметно ниже среднего мирового показателя. Ярким примером служит Япония, где частота сердечно-сосудистых патологий минимальная. Здесь основными элементами питания выступают рыба и морепродукты, полезные для здоровья сосудов и сердца.

Кокин обратился к важности содержания жира в продуктах. Молоко содержит как вредные насыщенные жирные кислоты, так и полезные ненасыщенные. Высокая концентрация кальция в молоке может оказать негативное влияние на здоровье пациентов с атеросклерозом, сердечными заболеваниями, эндокринологическими расстройствами и лицами старшего возраста.