Кардиолог Кокин рассказал об опасности внезапных остановок при интенсивных тренировках

Внезапная остановка после интенсивных нагрузок способна вызвать резкое падение давления и обморок. Об этом кардиолог, кандидат медицинских наук Евгений Кокин рассказал сайту Lenta.ru .

По словам специалиста, во время тренировок мышцы помогают циркуляции крови, а при резком прекращении активности этот механизм отключается. Поэтому после тяжелых упражнений необходимо плавно снижать нагрузку и несколько минут спокойно походить, отметил KP.RU.

Кокин также напомнил о важности питьевого режима: нехватка жидкости сгущает кровь и перегружает миокард. Кроме того, врач предостерег от занятий через боль при одышке, аритмии или сдавленности в груди, а также призвал отказаться от сауны и алкоголя сразу после зала из-за риска обезвоживания и скачков давления.