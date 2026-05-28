Кардиолог Кокин рассказал, как не навредить сердцу после тренировки

Врач-кардиолог АО «Медицина» Евгений Кокин рассказал в беседе с Lenta.ru , какие ошибки после интенсивных тренировок могут привести к серьезным проблемам с сердцем.

По словам врача, резкая остановка на пике нагрузки может вызвать обморок. Во время активной работы мышцы ног помогают крови возвращаться к сердцу, а при резкой остановке этот механизм отключается. Сосуды остаются расширенными, давление падает, возникает риск постнагрузочной гипотензии и обморока. Чтобы избежать этого, нужна заминка — пять-семь минут спокойной ходьбы или легкой растяжки.

Кокин обратил внимание на то, что игнорирование тревожных сигналов тоже опасно. Дискомфорт за грудиной, внезапная слабость, холодный пот, ощущение перебоев в сердце или необъяснимая одышка могут быть признаками ишемии миокарда. Если боль носит давящий характер и отдает в левую руку, челюсть или под лопатку, нужно немедленно прекратить нагрузку и, если боль не проходит в покое за три-пять минут, вызвать скорую.

«Дефицит жидкости сгущает кровь, повышая риск тромбообразования. Но и избыточное потребление воды за раз создает лишнюю объемную нагрузку на сердце. Пить нужно небольшими порциями по 100–150 миллилитров каждые 15-20 минут», — предупредил Кокин.

Также врач отметил, что пренебрежение сном и самолечение энергетиками и стимуляторами после нагрузки могут навредить организму. Кофеин сужает коронарные сосуды и может спровоцировать спазм.